Warum die Preise für selbsterzeugten Solarstrom derzeit im Keller sind

Immer mehr Österreicher*innen haben sich während der Energiekrise eine Photovoltaik (PV)-Anlage angeschafft, um bei den eigenen Stromkosten zu sparen. Wer einen Überschuss an Sonnenstrom erwirtschaftet, der über seinen eigenen Verbrauch hinausgeht, kann diesen ins öffentliche Netz einspeisen und verkaufen.

Zu welchem Preis die Einspeisung des selbst erzeugten Sonnenstroms vergütet wird, hängt von dem gewählten Tarif und Energieversorger ab. Die Tarife sind hier sehr unterschiedlich und nur für einen bestimmten Zeitraum fix.

Einspeiser*innen nicht mehr überall willkommen

Wer einen entsprechenden Vertrag mit einem neuen Energieversorger abschließt oder einfach nur seinen Tarif beim selben Anbieter wechseln will, muss ganz genau aufpassen. Denn die Zeiten, in denen private PV-Anlagenbesitzer*innen mit Handkuss als Einspeiser*innen genommen worden sind, sind vorbei. Generell nehmen die meisten Energieversorger nur noch Kund*innen auf, die auch den Strom bei ihnen beziehen.

Manche Energieversorger haben die Tarife fürs Stromeinspeisen außerdem weit unter den Marktpreis gesenkt. Dazu zählt die Salzburg AG, die Neukunden nur noch 5,467 Cent pro Kilowattstunde (kWh) zahlt. Zum Vergleich: Der Marktpreis der OeMAG liegt derzeit bis Ende September bei 13,691 Cent pro kWh.

Anbieter zahlen drauf

„Grundsätzlich muss man sagen, dass der Mehrwert einer eigenen PV-Anlage für Kund*innen im Eigenverbrauch des selbsterzeugten Stroms liegt. Damit müssen sie weniger Strom vom jeweiligen Energieversorger beziehen. Dies ist sicher der größte Vorteil“, heißt es seitens der Salzburg AG auf futurezone-Nachfrage.

Die Begründung, warum jetzt so wenig gezahlt wird, folgt: „Der Wert des Stroms hängt davon ab, wann er zur Verfügung steht und wie die Nachfrage aussieht. Photovoltaik produziert meist dann, wenn ohnehin sehr viel Strom vorhanden ist und der Verbrauch niedrig ist. Das ist untertags speziell in den Mittagsstunden. Das heißt die PV produziert dann, wenn der Strom wenig wert ist.“ Daraus ergibt sich: Wenn man als Anbieter in so einer Situation an Kund*innen hohe Preise bezahlt, zahlt man als Anbieter drauf.

Kund*innen fällt der niedrigere Preis auf

Manchmal kommt es auch zu „negativen“ Strompreisen am Markt, bei denen Anbieter für den eingespeisten Strom sogar etwas bezahlen müssen. Mit dieser Maßnahme an den Energiebörsen sollen Stromanbieter dazu gebracht werden, nur soviel Strom zu erzeugen, wie gerade benötigt wird. Diese kurzzeitigen Schwankungen kalkulieren die Anbieter üblicherweise in die Strom- bzw. Einspeisetarife mit ein. Gibt es häufiger negative Strompreise, werden die Einspeisetarife nach unten angepasst.

Stefan Zach von der EVN bestätigt das Problem der negative Strompreise: „Wenn wir dann trotzdem 20,5 Cent netto an Kund*innen zahlen, müssen wir uns überlegen, wie lange wir uns das noch leisten können.“

Kund*innen fällt mittlerweile auf, dass die Solareinspeisepreise nach unten gehen. Eva-Maria Z. (Name der Redaktion bekannt) aus Niederösterreich ist betroffen. Sie ist bei ihrem Energieversorger EVN auf den neuen Smart-Meter-Tarif umgestiegen. Dieser sieht 2 Verbrauchstarife vor, abends ist es dadurch günstiger als unter Tags. Z. erhält bei dem neuen Tarif jetzt weniger Geld für den eingespeisten Strom. Pressesprecher Zach erklärt: „Stromtarife sind flexibel. Kunden, die bei uns Strom beziehen, bekommen den vereinbarten Verbrauchspreis auch als Einspeistarif. Bei dem neuen Tarif Optima Smart Natur zahlen wir pro eingespeister kWh 20,5 Cent netto. Das ist das Mittel der beiden Verbrauchswerte, also dem höheren und dem niedrigeren. Davor gab es nur einen Tarif und der war höher - aber auch beim Verbrauch“, so Zach.

Generell gebe es außerdem „keine gesetzliche Pflicht für Energieversorger, PV-Strom überhaupt zu übernehmen“, erklärt Zach von der EVN. Diese Pflicht hat nur die OeMAG für Kundenanlagen bis zu 500 kW. Die Salzburg AG verweist die Kund*innen daher auf diese Stelle. Manche Anbieter, darunter Wien Energie, zahlen aktuell noch immer mehr für einspeisbaren Sonnenstrom. Wien Energie zahlt derzeit 29,0445 Cent pro kWh netto, doch auch hier steht eine Tarifanpassung bevor, die zweimal jährlich stattfindet. „Wohin sich der Preis entwickelt, hängt von der Entwicklung des Österreichischen Strompreisindex ab“, so die Auskunft der Wien Energie.