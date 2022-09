Schwieriges Recycling: Wie Photovoltaik nachhaltiger werden kann

Wie Solarmodule effektiver recycelt werden können, stand dabei ebenso im Fokus, wie die umweltfreundlichere Produktion und die bessere Reparierbarkeit der Anlagen. "Wir wollen Wege aufzeigen, wie man die im Solarmodul verbauten Materialien am günstigsten wiederverwerten und wie man sie heute schon so bauen kann, damit das in Zukunft leichter möglich ist", sagt Gabriele Eder , die das Forschungsprojekt am OFI leitete.

Der Photovoltaik -Ausbau in Österreich kommt in Schwung. Ende vergangenen Jahres wurden bereits mehr als 620.000 Haushalte mit Strom aus Solaranlagen versorgt. 2.782 Gigawattstunden wurden 2021 mit PV-Anlagen erzeugt, 4,7 Prozent der Stromnachfrage wurden damit gedeckt.

Damit die Solarmodule besser wiederverwertet werden können, müsse der Recyclingprozess schon in der Produktentwicklung mitgedacht und die Teile schichtweise so verbaut werden, dass sie leicht aufgetrennt werden können.

Solarmodule mit Fluor-haltigen Rückseitenfolien sind zwar immer noch Standard und weil sie in großen Mengen produziert werden, häufig auch die günstigste Variante. Erste Polyolefin-basierte Materialien seien aber bereits am Markt und könnten preislich mithalten, sagt Eder.

"Spätestens 2030 großes Thema"

Die Lebenszeit eines Solarmoduls betrage in der Regel 20 bis 30 Jahre, sagt Eder. Weil die Solarenergie in Österreich erst in den vergangenen Jahren in Fahrt gekommen sei, gebe es hierzulande erst sehr wenige PV-Module, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt seien.

„Vor 30 Jahren war die Solarenergie ein Minderheitenprogramm", meint die Forscherin. Noch halte sich der Anfall an Altmodulen in Grenzen, deshalb gebe es auch keine großen Betriebe, die das Recycling gewinnbringend betreiben könnten, sagt Eder: „Spätestens 2030 wird das aber ein großes Thema sein.“

Eine 1989 am Loser bei Bad Aussee errichtete Pionieranlage produziere aber immer noch Strom. Bei einem der 3 dort installierten Modultypen sei auch nach Jahrzehnten lediglich ein Leistungsabfall von 10 Prozent festzustellen, sagt die Forscherin.

Die Reparaturbeschichtung wird ebenso wie die in dem Forschungsprojekt entwickelte Photovoltaik-Lösung zur Materialerkennung, eine mobile NIR-Spektroskopie-Lösung der Firma trinamiX, bereits vermarktet. Neben 5 Forschungsinstituten nahmen an dem Projekt 4 Industriepartner - ein Rückseitenfolienhersteller, ein Modulhersteller, ein Entsorgungs- und ein Wartungsunternehmen - teil. Jeder Partner habe in seinem Bereich sehr tiefes Know-how beigetragen, sagt Eder.

Für Innovationspreis nominiert

Nominiert wurde das Projekt auch für den ACR-Innovationspreis, der von der ACR zusammen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft vergeben wird. Dieser zeichnet Innovationen aus, die kleine und mittlere Unternehmen gemeinsam mit Forschungsinstituten entwickeln. Noch bis zum 2.Oktober kann online über die Gewinner*innen abgestimmt werden.

Diese Serie erscheint in redaktioneller Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft.