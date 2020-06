Chefin von Bitcoin-Börse First Meta tot aufgefunden

Autumn Radtke, die an der Spitze der Firma First Meta stand, sei eines nicht natürlichen Todes gestorben, teilte die Polizei in Singapur am Donnerstag mit. Hinweise auf ein Tötungsdelikt gebe es aber nicht.

Die Leiche der 28-Jährigen wurde demnach an einem Appartementkomplex auf dem Boden liegend gefunden. Herbei gerufene Rettungskräfte konnten nichts mehr tun. Die Agentur Reuters schreibt, sie habe vermutlich Selbstmord begangen.

Radtkes Tod war zuvor auf der Internet-Seite von First Meta publik gemacht worden. Dort hieß es, die Mitarbeiter seien vom "tragischen Tod" ihrer Chefin schockiert. Über Umstände oder mögliche Hintergründe wurde nichts mitgeteilt. Ein Mitarbeiter der US-Botschaft in Singapur bestätigte, dass Radtke US-Bürgerin gewesen sei.

Die Handelsplattform First Meta war ursprünglich als Online-Plattform für die Währung des Computerspiels "Second Life" gegründet worden, und weitete sich dann auf andere Spiele aus. Im Vorjahr wurde den Usern auch ermöglicht, Bitcoins in Dollar umzutauschen. Die Tote soll auch selber in Bitcoins investiert haben.