Das sind die beliebtesten YouTube-Videos der Österreicher

"Charlie bit my finger" heißt das meist gesehene YouTube-Video Österreichs über den Zeitraum der vergangenen zehn Jahre. In die Bestenliste haben es auch österreichische Beiträge geschafft, nämlich der Werbespot von der Bank Austria mit David Alaba und der Kommentar "Kein Witz" von ORF-Sprecher Armin Wolf in der ZIB 2 zu einer Umfrage über die beliebtesten Länder der Welt. Nicht mitgezählt wurden dabei klassische Musik-Videos.