DeepSec: Vom Herzschrittmacher-Hack bis zum Profiling

Auf der DeepSec kommen seit jeher weltweit renommierte Sicherheitsexperten von Universitäten, Regierungen und der Industrie zusammen, um sich über das „Leben im global vernetzten Dorf“ auszutauschen. Das diesjährige Motto der Konferenz, die von 19. bis 22. November im Imperial Riding School Renaisscance Vienna Hotel im 3. Bezirk stattfindet, lautet: „All about Secrets, Failures and Vision“.

Die Keynote hält Marcus J. Ranum, der sich mit der Vorherrschaft der USA im Internet beschäftigt und den Auswirkungen dessen für die gesamte mobile Welt. Ranum hält sich seit den 1980ern in Top-Positionen in IT-Sicherheitsfirmen und publizierte das Sachbuch „The Myth of Homeland Security“.