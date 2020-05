Demonstranten belagern Haus von Google-Entwickler

Eine Gruppe von Einwohnern der US-Stadt Berkeley, in der Nähe von San Francisco, hat den Protest gegen Silicon Valley-Riesen wie Google oder Facebook auf ein beunruhigendes Niveau gehoben. Die Gruppe, die sich selbst nur als „Counterforce“ (Gegenkraft) bezeichnet, hat die Adresse eines Google-Mitarbeiters, Anthony Levandowski, veröffentlicht und dort in Form von Protesten ihren Unmut gegenüber dem Konzern und dessen Projekten kundgetan. Levandowski dürfte wohl durch einen Artikel im New Yorker die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, in dem er unter anderem davon spricht, tagtäglich von Berkeley nach Mountain View mit einem selbstfahrenden Auto zu reisen.