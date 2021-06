Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5" am vergangenen Wochenende wurde ARCHOS 97 Titanium HD Tablet unter all jenen verlost, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz eine MultiTV700 Move DVB-T-Box, zur Verfügung gestellt von der ORS . Als 3. Preis haben wir 1x2 Eintrittskarten für das Technische Museum Wien verlost, in dem man derzeit eine

zum Thema "Roboter. Mensch und Maschine?" besuchen kann.

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, ARCHOS 97 Titanium HD Tablet geht an Magdalena S. (lenschgal) Platz zwei, die DVB-T-Box geht an Bernhard Strasser (best1501) und Platz drei, die beiden Eintrittskarten für das Technische Museum, gehen an Jonathan M. (DieFizinuss).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben

Die korrekten Antworten:

Wie heißt das in Graz entwickelte Fahrzeug, das den Weltrekord an Energieeffizienz stellt?

FENNEK

Wie lange kann das Sony-Tablet Xperia Z abtauchen, ohne kaputt zu gehen?

30 Minuten

Unter welcher Adresse ist das neue IT-Sicherheitsportal des Bundes erreichbar?

onlinesicherheit.gv.at

Wie heißt das vom Chaos Computer Club bereits vor längerem vorgeschlagene Konzept zur Vergütung von Kreativen im Netz?

Kulturwertmark

Welches der folgenden ist kein Firefox-OS-Telefon?

Node II

Welche Sprachen sollen Schüler weltweit standardmäßig lernen, wenn es nach dem US-Ökonomen Jeffrey Sachs und WSA-Chairman Peter A. Bruck geht?

Programmiersprachen

In der Schweiz findet am 22. und 23. März der Gründerkongress Start Summit statt. In welcher Stadt wird der Start-up-Event abgehalten?

St. Gallen

Wann empfinden Leute im fernöstlichen Raum den Klang eher als gut?

Wenn die hohen Frequenzen besonders ausgeprägt sind

Mit wieviel Prozent ist Philips an der ausgegliederten TV-Sparte ( TP Vision) beteiligt?

30 Prozent

Was plant Dennis Tito?

Er will eine private Marsmission finanzieren