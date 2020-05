Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Woche für Woche können Leserinnen und Leser der futurezone ihr Hightech-Wissen testen. An diesem Wochenende läuft das Quiz „10 aus 5“ – zehn Fragen aus fünf Tagen futurezone - von Samstag 00:01 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Fragen, die sich leicht beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion.

Die korrekten Antworten:

Wer hat diese Woche den Content Award in der Kategorie Games gewonnen?

Blek

Wie viele Forschungsprojekte haben die ÖBB derzeit am Laufen?

60

Welche Partei hat den neuen Datenschutzrat Andreas Krisch entsandt?

Grüne

Bei wie viel Prozent Marktanteil liegt Android inzwischen?

mehr als 80 Prozent

Der Club Chaya Fuera hat einen Coding-Bewerb veranstaltet. Wie viele Stunden hatten die Teilnehmer für ihre Aufgabe Zeit?

48

Was kann "Cyborg" Neil Harbisson mit seinem Implantat im Kopf?

Farben hören

Wer hat den futurezone Award in der Kategorie Notebooks gewonnen?

Samsung ATIV Book 9 Plus

Wie viele Stäbe stecken im 3D-Display, das vom MIT entwickelt wurde?

900

Worin investiert dei aws 100 Millionen Euro?

Start-ups

Wo ist die Fahrrad-App BikeCityGuide diese Woche gestartet?

in Spanien