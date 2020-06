E-Card als Befundsystem für Operationen

Das neue Befundsystem habe sich in Salzburg bereits bewährt und wird nun österreichweit zur Verfügung gestellt, erklärte Volker Schörghofer, stv. Generaldirektor im Hauptverband, gegenüber „ Ö1“ am Sonntag. Der Arzt bekomme über das Expertensystem einen genauen Plan, welche Untersuchungen vor einer OP durchzuführen sind. Doppeluntersuchungen würden dadurch vermieden, so Schörghofer. Dies spare dem Gesundheitssystem Kosten und könne die Qualität steigern.