Europäisches Stromnetz stand kurz vor dem Kollaps

Netzausbau und Vorsorge

Dieses Mal ist noch alles glattgegangen. Doch wird dies auch so bleiben? „Der aktuelle Fall zeigt uns, wie gut und wichtig es ist, Schutzkonzepte zu haben und diese regelmäßig zu überprüfen“, so Kaschnitz. Mittlerweile müssen allerdings enorme Aufwände betrieben werden, um die hohe Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten, weil die Komplexität der Systeme immer weiter steigt. „Wir müssen auf jeden Fall auch die Netze ausbauen. Und zwar schnell. Nur damit wird das Gesamtsystem wieder leistungsfähiger“, erklärt Kaschnitz.



Bei einem europaweiten Stromausfall würde nicht nur das Licht ausgehen, sondern so gut wie alles, das wir für das tägliche Leben benötigen, ausfallen. Darauf ist Österreich laut Ansicht des Blackout-Experten Herbert Saurugg nicht gut genug vorbereitet. „Wir verlassen uns viel zu sehr auf andere und das immer alles funktioniert, aber das ist eine sehr trügerische Sicherheit.“ so Saurugg. „Wenn sich nicht jeder Einzelne von uns darauf vorbereitet, dann werden die Maßnahmen der organisierten Hilfe nicht funktionieren. Denn niemand kann acht Millionen Menschen versorgen.“