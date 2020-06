Facebook führt soziales Sicherheitsfeature ein

Nach der Manipulation von Mark Zuckerbergs Fanseite will Facebook nun Sicherheitsbewusstsein präsentieren und hat in diesem Zusammenhang am Mittwoch zwei Maßnahmen für mehr Sicherheit in dem sozialen Netzwerk vorgestellt.



Social Authentication

Wer sich schon einmal aus dem Ausland in das Social Network eingeloggt hat ist möglicherweise bereits auf das Feature gestoßen, das Facebook nun offiziell vorstellt: Im Rahmen der "Social Authentication" sollen die User in einem Quiz die eigenen Freunde auf Fotos wiedererkennen. Vorgelegt werden hier nicht nur Profilfotos, sondern auch Bilder auf denen die jeweilige Person getaggt ist.

Nur wer er schafft seine Freunde richtig zuzuordnen bekommt Zugriff auf den Account. Dieses Quiz soll laut Facebook in Zukunft die traditionellen Captchas ersetzen und dann zum Einsatz kommen, wenn verdächtige Aktivitäten am Account bemerkt werden. Verdächtig könnte in etwa sein, wenn sich ein User zuerst aus den USA und wenige Stunden danach plötzlich aus Australien einloggen will. Das Feature soll nun gemeinsam weiter getestet und verbessert werden.

Gleichzeitig wurde angekündigt, dass User in Zukunft optional eine sichere Verbindung über SSL auswählen können. So soll verhindert werden, dass übertragene Informationen etwa über offene WLAN-Netzwerke mitgelesen werden können.

