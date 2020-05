Facebook-Gruppe für Erhalt der Wiener Ampelpärchen

In den vergangenen Tagen sorgten die Wiener Ampelpärchen international für große Aufregung. Neben Medien wie der " New York Times", "Spiegel" oder dem " Guardian" berichteten sogar Zeitungen in Taiwan über die beiden gleichgeschlechtlichen Figuren, die anlässlich des bevorstehenden Life Balls, des Song Contests und der Regenbogenparade in Wien installiert wurden. Die Sujets zeigen wie berichtet jeweils ein Paar aus Mann und Frau, zwei Frauen sowie zwei Männer mit einem Herzchen.