Facebook mit neuem Profil-Layout

Facebook hat im offiziellen Blog kommende Änderungen im Design der Profilseiten vorgestellt. Die Änderungen sind vorwiegend struktureller Natur und präsentieren die Seiten jeweils in stark verändertem Design. So wird an erster Stelle in Zukunft eine Übersicht einzelner Basisinformationen wie Wohnort, Beruf oder Familienstatus gelistet sein. Gleich danach erscheint eine kurze Auswahl an Profilfotos oder Fotos, in denen der User markiert beziehungsweise vermerkt wurde. Darüber hinaus werden Freunde in der jeweiligen Übersicht strukturiert dargestellt, also aufgeteilt in eventueller Partner, Familie, oder andere Gruppen.

Die einzelnen Tabs der Profilseite wurden von der oberen Querspalte in die linke Senkrecht-Spalte versetzt. Außerdem wurde mit "Freunde" ein neuer Tab hinzugefügt. Bei Angaben wie Interessen oder Arbeitsplatz wird vermehrt auf Bilder und weniger auf Auflistungen gesetzt. User können das neue Layout ab sofort aktivieren und nutzen.

(futurezone)