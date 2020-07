Facebook-Virus verschickt Porno-Videos

Statt Videos in Facebook-Nachrichten an einzelne Personen zu versenden, oder die Nachrichten einfach nur auf der Pinnwand zu posten, werden bei der jüngsten Attacke auch noch bis zu 20 Freunde markiert. Durch diese Markierung, auch Tag genannt, wird das Video automatisch auch allen Personen angezeigt, die markiert wurden – sofern diese den Schritt nicht in ihren Facebook-Privatsphäre-Einstellungen unterbunden haben. Durch diese Methode, die Sicherheitsforscher „Magnet“ getauft haben, erhöht sich die Zahl der Opfer jedenfalls drastisch.

Laut dem Sicherheitsspezialisten Mohammad Faghani haben sich innerhalb von zwei Tagen, in denen sich der Porno-Virus im Umlauf befunden hatte, bereits mehr als 110.000 Nutzer infiziert. Ergo: Diese haben nicht nur auf den Link draufgeklickt und sich das Video angesehen, sondern auch das vermeintliche Fake-Flash-Video installiert. Zum Weiterverbreiten des Porno-Videos reicht es allerdings aus, dass User auf den Video-Link klicken. Damit wird die Methode, zusammen mit den Markierungen von jeweils 20 weiteren Personen, zurecht als „Magnet“ bezeichnet.