Frau will Schlange in einer Festplatte ins Flugzeug schmuggeln

Die Schlange wurde von der Behörde U.S. Fish and Wildlife Services abgeholt. Die Frau erhielt eine Geldstrafe. Laut der Tageszeitung Miami Herald ist es schon öfters vorgekommen, dass versucht wurde Reptilien an Bord zu schmuggeln. 2011 hat sich in Miami ein Mann Schlangen und Schildkröten an den Körper geklebt. 2012 wurde eine Frau mit einer Schlange in ihrem BH erwischt.