Fridge Festival: Kontaktloses Zahlen mit Frustpotenzial

Einige Gäste beschwerten sich zudem darüber, dass das Gastro-Personal häufig versucht haben soll, falsche Beträge abzubuchen. Dies ließ sich tatsächlich in der Praxis beobachten. Für einen Tee zahlte man in so einem Fall statt 3,5 Euro (mit Becherpfand) rasch 6 Euro (mit Becherpfand). „Entschuldigung, ich hatte die Preise für den Glühwein im Kopf. Der wird häufiger bestellt als der Tee“, so die Entschuldigung der Kellnerin. So etwas kann natürlich auch bei Bargeldzahlung passieren. In der Praxis am Festival hieß dies aber dennoch: Legte der Gast blindlings seine Karte auf das Terminal, war die falsche Summe mit dem kurzen Pieps, der bei erfolgreicher Transaktion zu hören war, weg. Unwiderruflich abgebucht von der Prepaid-Karte. Hat der Gast mitgedacht und nachgefragt, wurde die Transaktion zwar abgebrochen, bis die Verbindung des Terminals neu aufgebaut war, verstrich aber einige unnötige Wartezeit.

Doch nicht nur bei falschen Beträgen mussten Transaktionen abgebrochen werden, auch wenn jemand die Karte nicht richtig hingehalten hat, scheiterten Transaktionen. Auch wenn zu wenig Geld auf der Prepaid-Karte war, kam es zu Verzögerungen. Die langen Schlangen lassen sich daher nicht nur mit den Massen an Festival-Besuchern erklären, sondern damit, dass das System zwar in der Theorie schnell sein kann, aber in der Praxis Probleme auftauchen, die in die Kategorie „menschliche Schwäche“ fallen. Um lange Schlangen zu reduzieren, hat sich das System am Festival definitiv nicht bewährt.