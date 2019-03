Gmail, YouTube und Drive offline: Weltweiter Ausfall von Google-Diensten

Google hatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen weitreichenden Ausfall zu beklagen. Zahlreiche Dienste des US-Konzerns, darunter der Webmail-Dienst Gmail, die Video-Plattform YouTube sowie der Cloudspeicher-Dienst Google Drive waren über mehrere Stunden nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Die Probleme traten erstmals gegen drei Uhr am Mittwochmorgen (MEZ) auf und hielten zumindest bis sieben Uhr für vereinzelte Dienste an. Das Problem scheint weltweit aufzutreten, Nutzer aus den USA, Europa, Asien, Australien und Südamerika klagen über Probleme.