Google: "Donauinselfest" ist Top-Suchbegriff 2015

Das Donauinselfest, die Sonnenfinsternis, das iPhone 6S und alles rund um die Flüchtlingsfrage beschäftigte Österreich laut Google-Analyse 2015 am meisten.

Google hat in seinem Österreich-Report 2015 die größten Such-Trends des Jahres zusammengefasst. Der beliebteste Suchbegriff 2015 ist das " Donauinselfest", gefolgt von " Sonnenfinsternis" und dem " iPhone 6S".

Erstmals hat das Google-Österreich-Team auch ungewöhnliche Suchanfragen recherchiert. Auffallend häufig wurde demnach nach einer Beziehungsfrage gesucht: "Wie mache ich meinen Mann wieder in mich verliebt?". Auch daran, wo man seinen Stromzähler findet, gab es großes Interesse, wie Google in einer Presseaussendung schreibt. "Besonders überrascht hat uns aber die Suche nach 'Für was sind Wespen gut' und die Suche nach der Antwort auf 'Wieviel ist Null durch Null?'", sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria.