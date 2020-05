Google-Plan soll Cookies Dritter bald obsolet machen

Mit AdID soll Nutzern eine Identifikationsnummer zugeteilt werden, die ebenfalls an die Werbetreibenden übermittelt wird. Allerdings sollen die User mehr Kontrolle über die Nutzung von Daten über ihr Surfverhalten bekommen. Der neue Standard soll Internet-Surfern auch die Möglichkeit geben, einen privaten Modus zu aktivieren, in dem überhaupt keine Daten mehr gesammelt werden. Google ist derzeit in Gesprächen mit Regierungsstellen und Verbraucherorganisationen, um die Details für AdID festzulegen.

Google will AdID Unternehmen und Werbeplattformen zur Verfügung stellen, die zuvor allerdings den Beduingungen zustimmen müssen. Kritiker zeigen sich besorgt, dass Google, das rund ein Drittel des Online-Werbegeschäfts kontrolliert, auch die Technologie für das Tracking von Usern monopolisieren will.