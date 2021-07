Hofer verkauft Alexa-Lautsprecher und Mixed-Reality-Brille

Smarte Lautsprecher mit Assistenzfunktionen verbreiten sich rasant in heimischen Wohnzimmern. An dem Boom will nun auch der Lebensmitteldiskonter Hofer mitnaschen, der ab 27. Dezember einen Medien-WLAN-Lautsprecher mit Amazons Sprachassistenzsystem Alexa anbietet. Im Unterschied zu Amazons hauseigenen Echo-Boxen ist das Hofer-Pendant mit einem Akku ausgestattet. Das Gerät, das mit Multiroom-Funktion auch mit anderen Lautsprechern verbunden werden kann, ist für knapp 90 Euro zu haben.

Nach Weihnachten ebenfalls bei Hofer erhältlich ist eine Mixed Reality Brille von Medion. Die Erazer X1000 verfügt über zwei Kameras zur Bewegungserfassung und wird zusammen mit einem Controller rund 430 Euro kosten. Sie kann bei dem Lebensmitteldiskonter auch online bestellt werden.