Ideen für die Smart City von morgen

"Die Städte verändern sich wie unsere Gesellschaft grundlegend", sagt Pospischil. „Muster, die wir in der Vergangenheit gelebt haben, greifen nicht mehr.“ Wie und was wir in Zukunft arbeiten werden, müsse ebenso überdacht werden wie zum Beispiel Fragen der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie, des Transports, der industriellen Produktion und des Verkehrs. Für den Pöyry Geschäftsführer ist das Thema Arbeit zentral. „Eine Stadt ist nur attraktiv, so lange sie Arbeitsplätze bietet und Talente und Kreativität fördert.

Dutzende Zeichnungen, Fotos und Texte gingen in der futurezone-Redaktion ein. Zahlreiche Kinder und Schulklassen beteiligten sich an der Aktion. Am meisten beeindrucken konnten die Jury die Ideen der Klasse 3B der Volksschule Wien Oberlaa. Die Klassensprecherinnen Emily und Leonie reichten eine umfangreiche Präsentation über das Leben in der Smart City von morgen ein, an der 20 Schüler der Klasse mitgearbeitet haben und die fantasievolle Lösungen für den urbanen Alltag in 30 Jahren enthält.