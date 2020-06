Internationale Top-Blogger diskutieren in Wien

Am 13. November findet in Wien das World Blogging Forum 2010 statt. Bei diesem internationalen Blogger-Treffen diskutieren rund 200 Teilnehmer aus 14 Ländern über die Zukunft von Produktion und Konsumation digitaler Medien. Organisiert wird das World Blogging Forum von der Telekom Austria. Unter den geladenen Gästen sind u.a. internationale Top-Blogger wie Eric Dupin, Pressesprecher Citroën und einer der bekanntesten Blogger Frankreichs, Matthias Lüfkens, ehemaliger Wirtschaftsjournalist und Mitarbeiter des World Economic Forum Davos sowie Mihaela Draghici, die Veranstalterin des letztjährigen World Blogging Forum in Bukarest.

Mitveranstalter der diesjährigen Veranstaltung ist Ritchie Pettauer, Social Media Experte und selbst Blogger: "Heute kann nahezu jeder digitale Inhalte erstellen, über Social Media verbreiten und zur öffentlichen Diskussion stellen. Unser Mediennutzungsverhalten wird sich nachhaltig verändern." Wie, das soll in mehreren Gruppen-Sessions erkundet werden.

Das World Blogging Forum findet am 13. November in der Zentrale von A1 Telekom Austria, Lassallestrasse 9, 1020 Wien, statt. Auch einen Twitter-Hashtag gibt es zum Event: #wbfv2010.

(futurezone)