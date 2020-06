Kanadierin klagt Facebook wegen Werbung

vonist eigentlich bereits seit 2011 auf dem Markt, doch derartige Anzeigen wurden zunächst nur auf der rechten Seite mit anderen Werbungen eingeblendet. Seit Anfang des Jahres werden sie als gesponserte Einträge auch im Newsfeed selbst dargestellt.

Nutzungsbedingungen verstoßen gegen kanadisches Recht

"Wenn man mit dem Namen oder dem Gesicht einer Person werben möchte, muss man zunächst deren Einverständnis einholen. Das war hier nicht der Fall.", meint Luciana Brasil, Anwältin von Douez. Sie vertritt auch die Meinung, dass, auch wenn Facebook sich in seinen Nutzungsbedingungen die Rechte an den hochgeladenen Bildern sichert, Sponsored Stories eine Verletzung von geltendem kanadischen Recht darstellen. Dabei lässt sich die Funktion recht einfach in den Einstellungen deaktivieren, doch ein reines "Opt-Out" reicht der Anwältin nicht. Ähnliche Klagen werden Brasil zufolge auch in den beiden Städten Saskatchewan und Manitoba eingereicht. Kanada zählt derzeit knapp 17 Millionen Facebook-Nutzer bei insgesamt 34 Millionen Einwohnern.