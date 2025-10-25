Kuba reaktiviert alten Sowjet-Passagierjet Iljuschin Il-96

25.10.2025

Das Flugzeug soll Destinationen in Deutschland und Spanien anfliegen und wurde die letzten Monate in Minsk gewartet.

Die kubanische Fluggesellschaft Cubana hat eine Flotte von 17 Flugzeugen, aber nur 4 davon sind momentan auch aktiv. Eine davon, eine Iljuschin Il-96, ist erst kürzlich wieder in den Dienst zurückgekehrt. Das vierstrahlig Großflugzeug wurde Ende der 80er-Jahre in der Sowjetunion entwickelt und Ende 1992 in Dienst gestellt. Die Produktion lief mit Pausen bis 2013. Mit Ausnahme von Kuba werden alle Flugzeuge des Typs (insgesamt 30 an der Zahl) von Russland betrieben.

Nur eine flugtaugliche Iljuschin Il-96 in Kuba Kuba besitzt insgesamt 4 Iljuschin Il-96, wobei 2 Stück bereits vor etwa 10 Jahren für Ersatzteile eingelagert wurden. Ein drittes Exemplar parkt seit 2021 am José Martí International Airport in Havanna. Das 4. Exemplar wurde zuletzt 2023 in Russland gewartet und führte seinen letzten Linienflug im Mai 2025 durch (Caracas-Havanna). Dann ging es weiter in das weißrussische Minsk, wo eine erneute Wartung anstand. Die Il-96 hat eine angegebene Reichweite von 10.000 Kilometern, die sie in der Vergangenheit aber selten erreichte. Daher musste sie für den Flug von Minsk zurück nach Havanna am 11. Oktober in Reykjavík zwischenlanden. Im Winter will Cubana 2 Flüge nach Deutschland und 2 Flüge nach Spanien anbieten, bei denen die Il-96 eingesetzt werden soll.

© Cubana

Putin setzt auf die Iljuschin Il-96 Auch der russische Präsident Putin nutzt eine Iljuschin Il-96 als "Doomsday"-Flieger, also im Katastrophenfall, aber auch als Flugzeug bei Staatsbesuchen. Dafür nutzt Putin eine spezialangefertigte Il-96-300PU, während bei Cubana eine "normale" Il-96-300 mit etwa 260 Sitzplätzen unterwegs ist.