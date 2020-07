Mal-App Draw Something kommt ins Fernsehen

Grundlage

worden war, diezu einer Gaming-Show im US-Fernsehen liefern. Den Zuschlag im Rennen um die Rechte bekam offenbar der Sender. Dieser arbeite nun an einer Pilotfolge, die in der Primetime ausgestrahlt werden soll.

Sendestart dürfte Anfang nächsten Jahres sein, wenn die jetzigen Pläne eingehalten werden können, heißt es in dem Bericht. Bei der Show sollen unterschiedliche Teams - darunter auch Promis - gegeneinander vor Publikum im Zeichnen antreten. Dabei gebe es auch Geld zu gewinnen. Auch die Zuseher zuhause sollen in irgendeiner Weise eingebunden werden und mitmalen. Auch für diese soll es Preise geben.

Draw Something war zuletzt etwas in Kritik geraten, weil im Mai die Nutzerzahlen wegbrachen. Es kam die Frage auf, ob Zynga den Wert der App möglicherweise stark überschätzt und viel zu viel dafür bezahlt habe. Im April erzielte Draw Something Nutzerzahlen von mehr als 14 Millionen täglich, Ende Mai waren es dann fast um die Hälfe weniger.