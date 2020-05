Internet-Sexbörse: Millionen Nutzerdaten gestohlen

Allerdings dürfte der Hack schon etwas länger zurückliegen. Denn die Sicherheitsforscherin Bev Robb hat bereits am 13. April in ihrem Blog über den Vorfall geschrieben. Damals ist sie über die Daten in einem Eintrag in einem versteckten Forum gestolpert. Zu dieser Zeit wurde das Postings bereits mehr als 1700 Mal angesehen. „Wie oft die Daten heruntergeladen wurden, steht nicht fest“, schrieb Robb. Auffallend war zudem, dass der Datensatz um Kreditkarteninformationen bereinigt wurde.

Robbs schreibt, dass es sich bei dem Hack möglicherweise um einen Racheakt handeln könnte. Laut eigenen Angaben arbeitet die Erotikkontaktbörse bereits mit den Behörden zusammen um den Vorfall aufzuklären. Auch externe Experten werden demnach zu Rate gezogen.