Österreichs Roboter-Fußballer fahren nach Brasilien

Was Österreich beim richtigen Fußball selten schafft, haben die heimischen Roboter-Kicker schon mehrmals geschafft, nämlich Titel in die Heimat zu bringen. In der Kategorie "Soccer" treten Fußballroboter-Teams gegeneinander an. Ein Soccer-Robot-Team besteht aus zwei Spielern. Der Fußball ist so groß wie ein Tennisball und sendet Infrarotsignale aus. Wie bei einem echten Fußballspiel gibt es auch hier Foul, Out etc. Eine Halbzeit dauert zehn Minuten. Zwischen den Spielabschnitten gibt es eine fünfminütige Pause. Die Tore sind in Gelb und Blau gehalten, damit die Roboter die Tore besser unterscheiden können. Ziel ist es, den Ball in das gegnerische Tor zu befördern - und das öfter als der Gegner.