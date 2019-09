Penis auf Indonesisch: Deutsche Software löst Internet-Hype aus

Eigentlich setzt sich der Name der deutschen Controlling-Software aus "Konto" und "Tool" zu "Kontool" zusammen, so erklärt es die brandenburgische Software-Berater-Firma Kantiko. Für Internetnutzer aus Indonesien ist das Wort allerdings ein Slangausdruck für Penis. In kurzer Zeit wurde das Produkt deshalb zum Internethype auf dem südostasischen Inselstaat. "Ihre Firma sollte nach Indonesien kommen, Kontool ist sehr populär hier. Ich denke, die meisten Leute würden Ihr Produkt lieben", kommentierten Nutzer auf der Facebook-Seite der Firma.

Anrufe aus Indonesien

Neu sei ihnen die indonesische Bedeutung des Namens nicht, sagte Stefan Jürgens von Kantiko. Man sei bereits vor Jahren bei der Recherche darauf gestoßen. Da der indonesische Markt für die Firma aber nicht von Interesse war, behielt man den Namen "Kontool" bei. Den Hype nimmt die Firma mit Humor. Davon mitbekommen habe er, als die Klickzahlen für den „Kontool“-Facebook-Account am Freitag in die Höhe geschnellt seien - und massenhaft Aufrufe aus Indonesien kamen. Die Software ist eine Controlling-Lösung für Kleinunternehmer.