Quizduell-App funktionierte wiederholt nicht

Die Pechsträhne des pannengeplagten ARD-Vorabendformats „ Quizduell“ hält an: Auch am fünften Tag ging die Frage-Show am Freitag als eher unfreiwilliges Offline-Duell zwischen vier Kandidatinnen und dem Saalpublikum auf Sendung. Fernsehmoderator Jörg Pilawa reagierte jedoch, trotz der anhaltenden technischen Probleme, erneut humorvoll und gelassen - und baute die Show in eine Art selbstironische Comedy-Sendung um.

„Wir haben so viel Häme und Spott ertragen. Zurecht. Wir waren so großmaulig gestartet (...) und was haben wir umgesetzt? Nüschts. Es läuft. Überhaupt. Gar. Nichts“, antwortete Pilawa auf die App-Panne. Ursprünglich geplant war ein interaktives Spielkonzept, bei dem bundesweit User der „ Quizduell“-App mitmachen können. Wegen technischer Schwierigkeiten konnte die Sendung, die in der Woche an den Start ging, jedoch auch am Freitag nicht mit dem Internet verbunden werden.