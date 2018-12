Raubkopierer atmen auf: Die ersten Oscar-nominierten Filme sind online

Bei den DVD-Screenern handelt es sich um Rips von DVDs mit Filmen, die für die Oscars nominiert sind. Diese DVDs werden an Jurymitglieder geschickt, damit die ihre Stimme abgeben können. Das ist nötig, da einige der Filme noch in den Kinos laufen oder noch gar nicht angelaufen sind. Die Ergebnisse der Abstimmung müssen aber rechtzeitig für die Oscarverleihung im Februar 2019 feststehen. Green Book läuft etwa in den USA derzeit noch in den Kinos.