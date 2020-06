Red Bull Racing Can: Mit Dosen um die Wette fahren

Der Wettbewerb wird bereits seit einigen Jahren in ganz Europa und Österreich veranstaltet, nun macht er auch an vier österreichischen Universitäten Halt. Die besten drei Teams jedes Qualifying-Events dürfen zum Österreich-Finale nach Graz, das am 20. Juni stattfinden wird. Der Sieger erhält Formel 1-Tickets für den großen Preis von Österreich am Spielbergring. Das Qualifying in Linz ist bereits gelaufen, nun fahren noch in Wien (4. Juni, Pratersauna), Innsbruck (11. Juni, SOWI) und Graz (17. Juni, Vorklinikwiese KFU) die Dosen-Flitzer um die Wette. Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich und Online möglich. Maximal 25 Teams werden für jedes Qualifying-Event zugelassen.