Roboter spielt gegen Menschen Ping-Pong

Ein weiterer Schwerpunkt der Messe sind Mobilfunk-Technologien. Zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio soll in Japan ein Mobilfunknetz der fünften Generation in Betrieb genommen werden - also der Nachfolger des momentan überall beworbenen LTE-Netzes. Im Vergleich zu LTE soll das neue Mobilfunknetz eine 1000 Mal so hohe Übertragungskapazität haben und bis zu 100 Mal so schnell sein.