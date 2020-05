9,3 Millionen E-Cards werden runderneuert

Die E-Card wird runderneuert: Robuster, leichter und in neuem Design soll sich der elektronische Krankenscheinersatz künftig präsentieren. 9,3 Millionen personalisierte E-Cards wird die Firma Austria Card an die österreichischen Versicherten liefern, sagte Volker Schörghofer, stellvertretender Generaldirektor im Hauptverband der Sozialversicherungsträger, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Allein im kommenden Jahr werden rund vier Mio. E-Cards ausgetauscht, weil bei diesen Karten die Gültigkeit der Europäischen Krankenversicherungskarte (EKVK) abläuft. Produziert wird diese "neue Generation" ab Oktober dieses Jahres. Mit Austria Card habe ein heimischer Anbieter die europaweite Ausschreibung für die kommenden fünf Jahre gewonnen, betonte Josef Probst, Generaldirektor im Hauptverband. Das Auftragsvolumen beträgt 17 Mio. Euro, somit koste eine einzelne Karte von der Produktion bis zum Versand 1,65 Euro.