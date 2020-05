Sheryl Sandberg schreibt Widmung für verstorbenen Mann

Facebook-Topmanagerin Sheryl Sandberg hat sich mit einer bewegenden Liebeserklärung öffentlich von ihrem verstorbenen Ehemann David Goldberg verabschiedet. „Wir hatten elf wahrhaft freudige Jahre tiefster Liebe, glücklichster Ehe und treuester Partnerschaft, die ich mir vorstellen könnte“, schrieb Sandberg am späten Dienstag in ihrem Facebook-Profil. „Dave war mein Fels. Wenn ich mich aufregte, blieb er ruhig. Wenn ich besorgt war, sagte er, alles werde gut. Wenn ich nicht wusste, was ich tun soll, fand er eine Lösung.“ Goldberg sei ihr bester Freund geworden, als sie vor 20 Jahren nach Los Angeles zog. „Ich bin dankbar für jede Minute, die wir hatten“, schrieb Sandberg.