Twitter erlaubt allen Followern Direktnachrichten

Ob auch öffentlich sichtbar ist, wenn die Option aktiviert wurde, ist noch unklar. Twitter dürfte das aber wohl nicht offenlegen, da so Spammer angelockt werden könnten. Die Funktion dürfte sich wohl vorrangig an Twitter-Konten von Unternehmen und Prominenten richten, die so einfacher Kontakt mit Kunden und Fans aufnehmen können. Twitter hat sich in den letzten Monaten verstärkt der Direct Messages-Funktion angenommen und beispielsweise die Synchronisation über iOS, Mac und Android ermöglicht sowie eine Breaking News-Funktion per Direktnachricht getestet.