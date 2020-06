Viddy wegen obszöner Videos aus dem AppStore

Nackte Haut oder sogar noch Eindeutigeres sind in Apples App Store weiterhin nicht erwünscht. Die strikte Politik hat sich nun abermals gezeigt: Das Programm Viddy, ein populäres Werkzeug um vom Smartphone aus Videos zu teilen, wurde aus dem Angebot genommen, wie GigaOM berichtet. Nutzer hätten zu viele anzügliche Inhalte gepostet, was sich mit Apples Philosophie nicht verträgt.

Bessere Filter sollen helfen

Die Maßnahme dürfte jedoch mit dem Wissen und ein Verständnis der App-Betreiber passiert sein. In einer Stellungnahme heißt es, man arbeite gemeinsam mit Apple an einer Lösung. Bessere Filter sollen verhindern, dass Nutzer erotische oder pornografische Inhalte posten und mit anderen teilen. Ursprünglich war die App dazu gedacht, Clips, die man mit der Handy-Kamera filmt, einfach und schnell mit Freunden und Familie zu teilen. Anstatt erinnerungswerter oder lustiger Momente dominierten bei Viddy in letzter Zeit jedoch Unanständiges.