Wiener Linien hatten technische Probleme bei Ticket-Ausstellung

Inzwischen ist die Panne aber wieder behoben, versicherte die Sprecherin am Montag: "Seit heute Früh laufen die Druckmaschinen." Die ausständigen Jahreskarten sollten also in den nächsten Tagen verschickt werden.

Damit die betroffenen Fahrgäste nicht Schwarzfahrer wider Willen sind, können sie sich bei den Info-Stellen der Wiener Linien ein provisorisches Ticket ausstellen lassen. Dazu muss die Abbuchungsbestätigung für die Jahreskarten-Verlängerung vorgelegt werden.