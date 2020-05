WLAN, Apps und 3D-Karten erobern Skipisten

Die Nutzungsstatistik bestätigt den Erfolg der Web- und Mobil-Strategie. In der heurigen Skisaison wurden im Zeitraum Oktober bis Jänner mehr als doppelt so viele App-Sessions wie im Jahr zuvor gezählt. Auch die WLAN-Anwendersitzungen steigen rasant an. An Spitzentagen werden 250.000 Sessions verzeichnet. Noch nicht allzu verbreitet ist WLAN in Skihütten. Wie Eisinger beschreibt, gibt es große Bemühungen, mehr Hotspots an den Orten zu installieren, an denen Winterurlauber tagsüber zur Ruhe kommen.

Bei einem Skiausflug auf der so genannten "Königsrunde", die von Maria Alm über Dienten nach Mühlbach und wieder zurück führt, zeigt sich, dass das Ski-amadé-Konzept praxistauglich ist. Bis auf kleinere Aussetzer funktioniert das Tracking per App. In der WLAN-Gondel wird das Smartphone von vielen Gästen gezückt, die sich damit die Fahrt verkürzen.