YouTube stiehlt Video, wird erwischt und entschuldigt sich nicht dafür

Gerade YouTube sollte es eigentlich besser wissen. In deren Richtlinien ist zu lesen: „Respektiere das Urheberrecht. Lade nur Videos hoch, die du selbst produziert hast bzw. zu deren Verwendung du alle erforderlichen Rechte besitzt. Du solltest also keine Videos von Dritten hochladen und auch keine Inhalte in deinen eigenen Videos verwenden, die einem anderen Urheberrechtsinhaber gehören.“

Hevesh hat den Tweet schließlich entdeckt und überraschend gelassen darauf reagiert: „Ich bin ein wenig enttäuscht darüber, dass YouTube mein Video nimmt und ohne jeglichen Credit erneut hochlädt. Leute klauen meine Arbeit jeden Tag und es macht mich traurig, dass das auch YouTube selbst macht.“ Hier geht es aber nicht bloß um verletzte Gefühle: YouTuber wie Hevesh verdienen ihr Geld mit Views auf YouTube. Da YouTube ihr Video gestohlen und neu hochgeladen hat, anstatt darauf zu verlinken, ist ihr direkt Verdienst entgangen.