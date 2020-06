Hands-On mit Unity 5 am Donnerstag in Wien

Am Donnerstag, den 6. November, gibt Unity-Entwickler Andy Touch im Rahmen der von der WKW geförderten Veranstaltungsreihe Subtron pro games einen Überblick zu den neuen Funktionen. Im Anschluss an die Präsentation haben Interessierte die Möglichkeit für ein Hands-On. Der Vortrag findet um 19 Uhr im Raum D (quartier21) des Wiener Museumsquartiers statt. Am Freitag findet zudem ein Unity-Workshop mit Andy Touch statt. Die Veranstaltung ist jedoch bereits ausgebucht.