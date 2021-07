Neunjähriger stirbt bei Pokemon-Go-Unfall in Japan

Ein Lastwagenfahrer spielte Pokémon Go und übersah dabei ein neunjähriges Kind. Es starb an den Folgen des Unfalls.

Ein neunjähriger Junge in Japan ist von einem Lastwagen überfahren worden, während der Fahrer gerade Pokémon-Go spielte. Der Junge wollte nach Angaben der Polizei in der Zentralprovinz Aichi die Straße überqueren, als er plötzlich von dem Lastwagen erfasst wurde. „Ich hatte meine Augen nicht nach vorn gerichtet, weil ich Pokémon Go gespielt habe“, gestand der 36-jährige Fahrer, wie die Polizei am Donnerstag meldete.