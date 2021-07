Seltenes Pokemon löst Stampede in Taiwan aus

Wenn in einem Monsterfilm das böse Ungetüm die Stadt angreift, sind üblicherweise tausende Menschen zu sehen, die durch die Straßen hetzen, um sich in Sicherheit zu bringen. In Taiwan haben sich am Wochenende ähnlche Szenen abgespielt.

Allerdings sind die Menschen hier nicht vor dem Monster weg, sondern darauf zu gerannt. Das Auftauchen des seltenen Pokemons "Snorlax" (zu deutsch Relaxo) hat zu einem Massenauflauf im taiwanesischen Bezirk Xinbeitou geführt, wie Kotaku berichtet. Das Ganze ist von Zuschauern auf Video festgehalten worden. Eine Bestätigung der Echtheit des Videos gibt es bisher allerdings nicht.