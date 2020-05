Spieleausstellung GameStage Expo öffnet am 12. September

In der Linzer Tabakfabrik findet zwischen dem 12. und 14. September findet die GameStage Expo statt. Die Veranstaltung richtet sich an "alle verspielten Spieler, an innovative Medieninteressierte, an romantische Nostalgiker, an emsige Netzwerker, Kontaktknüpfer und Informationssuchende" wie es in der Presseaussendung heißt.

Als eines der Highlights wird am Eröffnungstag Mike Cato von Intel die neue Haswell-E-Prozessorserie persönlich vorstellen, so die Veranstalter gegenüber der futurezone.