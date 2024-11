China zeigt riesige Mikrowellenwaffe gegen Drohnen

Im Rahmen der Zhuhai Airshow hat China mehrere Mikrowellenwaffen gezeigt, die gegen Drohnen zum Einsatz kommen sollen. Eine davon ist außergewöhnlich groß und auf einem 8x8-LKW der Shacman SX2400/2500-Serie installiert ist. Davon berichtet The War Zone .

Aufgetaucht sind die Fahrzeuge in einem Video, das das staatliche Unternehmen China South Industries Group Corporation (CSGC) mit dem offiziellen englischen Namen Norinco veröffentlicht hat. In dem Clip sind noch weitere Flugabwehrgeräte zu sehen. Genaue Details über die Funktionen oder Fähigkeiten der Hochleistungs-Mikrowellenwaffensysteme liefert der Clip nicht.

Unbemannte Drohnen mit Energie anstelle konventioneller Waffen abzuwehren, bietet mehrere Vorteile. So sind klassische Flugabwehrraketen nicht selten um ein Vielfaches teurer als billige Angriffsdrohnen.

Unterschied zwischen Laser und Mikrowellen

Im Unterschied zu Laser-Abwehrsystemen verwenden die Systeme Mikrowellenenergie, um der Elektronik im Inneren von Drohnen Zielen Schaden zuzufügen. Laser arbeiten hingegen mit einem sehr zielgerichteten Strahl, der Hitze erzeugt. Diese Hitze führt zu strukturellen Schäden. Das getroffene Material schmilzt, verdampft oder fängt Feuer, die Drohne stürzt im Optimalfall ab.

Anstatt eines gerichteten Strahls, wie bei Lasern, wirken Mikrowellenwaffen kegelförmig. Sie decken also einen größeren Bereich ab. In weniger als einer Sekunde stören die Mikrowellen elektronische Systeme. So reißt etwa die Verbindung zwischen Drohne und Fernsteuerung ab, die Drohne kommt vom Kurs ab oder fällt vom Himmel, weil die Elektronik komplett geschmort wurde. Im Unterschied zu Lasern sind die Mikrowellenwaffen außerdem weniger wetterabhängig.