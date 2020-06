Gerechtigkeit für Reptilien-Aliens!

Ich finde es allerdings sehr schade, dass David Icke und seine Fans reptiloide Gestaltwandler-Aliens immer so negativ darstellen. Reptiloide werden als feindliche, kriegstreiberische Rasse bezeichnet, die letzten Endes die Menschheit versklaven möchte. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es dafür nicht die geringsten Hinweise. Wir sollten die Reptiloiden freundlich in unserer Mitte willkommen heißen! Dass so viele führende Politiker und Wirtschaftschefs zu den Reptiloiden gehören, zeigt doch nur, dass sie sich mit viel Engagement in die Gesellschaft einbringen und bestens integriert haben. Dass sie sich mit Menschen paaren ist der beste Beweis für ihre tolerante Aufgeschlossenheit.

Warum also diese Agitation gegen unsere reptiloiden Freunde? Schuppen zu haben ist keine Schande, dagegen gibt es Spezialshampoos. Dass die Farbe grün etwas Schönes ist, wissen wir spätestens seit Kermit dem Frosch. Es kann doch nicht sein, dass wir im einundzwanzigsten Jahrhundert noch immer andere Leute nach ihrer Haut- beziehungsweise Schuppenfarbe beurteilen! Dass sich unsere reptiloiden Freunde gezwungen sehen, unsere Gestalt anzunehmen, um nicht aufzufallen, ist eigentlich ein erschütterndes Alarmsignal. Assimilation kann nicht die Lösung sein.

Ich habe einen Traum! Ich habe einen Traum, dass die Kinder von Reptiloiden und die Kinder von Menschen eines Tages in brüderlicher Eintracht auf interdimensionale Reisen gehen. Ich habe einen Traum, dass unsere Politiker nicht in verstohlener Menschengestalt, sondern offen in all ihrer grünschuppigen Pracht von den Wahlplakaten auf uns herabgrinsen. Ich habe einen Traum, dass wir alle hier, ob von Alpha Draconis oder von der Erde, ob schuppenbepanzert oder samthäutig, einander bei den Händen beziehungsweise Krallen nehmen und gemeinsam ausrufen: Endlich frei!