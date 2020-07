oe24-Skandal: Preis für Online-Sperren zu hoch

, die sich im Web Luft machte, entschuldigte , so bleibt die Frage offen: Warum eigentlich eine Entschuldigung?

Der Presserat wird sich des Themas annehmen, so wie es auch bei anderen Fällen geschieht, es wird eine Rüge geben oder eine Verurteilung. Auch wenn die emotionale Ebene dieses Falles viele aufgewühlt hat, so ist der Fall nur einer von vielen, in denen es um Quoten, Klicks und Aufmerksamkeit geht. Diese drei Punkte hängen logischerweise stark zusammen und im Web sind es oft gerade die „Skandale“, das Ekelige, das Amoralische oder Widerwärtige, was Aufmerksamkeit erzeugt. Egal ob Bilder von Frauen, die wechselseitig in den Mund der anderen sich erbrechen, ob Männer, die den Kopf in den eigenen Anus stecken, zerfleischte Tiere oder die vor heuchlerischer Moral nur so triefenden Artikel über die viel zu freizügigen Frauen – all das bringt schlichtweg Quote und im Kampf um die Quote ist seit Jahren alles recht, egal ob es dann noch in irgendeiner Form mit Pietät zu tun hat oder nicht.

Online-Sperren als Lösung?

Doch sollte dies mit Onlinesperren geahndet werden, wie es etwa Gerald Reischl