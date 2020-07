Volontäre gesucht

Die futurezone, Österreichs führendes IT-Medium, bietet aktuelle Berichte, Hintergründe und Meinungen aus den Bereichen Netzpolitik, Produkte, Digital Life, Business und Future sowie Testberichte und Videos zu den neuesten High-Tech-Geräten, Apps und Spielen. Neben dem Online-Angebot bespielt die Redaktion auch die gleichnamige Seite sowie Magazine der Tageszeitung "Kurier".

Für die Sommermonate sucht die futurezone für ihre Redaktion drei spielerische Technik- und Gadget-Liebhaber, die schreiben können, sich mit Smartphones, Internet und Social Media auskennen und auch der digitalen Fotografie nicht abgeneigt sind.

Verfügbare Monate: Juli/August/September

Ort: Wien

Dauer: 1 Monat, gegen Bezahlung

Die Bewerbung selbst hat ebenfalls einen technisch-kreativen Aspekt. Neben dem klassischen Lebenslauf bitten wir die Bewerber ihre Motivation auf eine von drei Social-Media-Arten ausdrücken:

- ein Video im YouTube-Stil oder

- ein Foto im Instagram-Stil oder

- einen kurzen Text im Twitter-Stil

Interessierte schicken uns ihre Unterlagen bitte bis inklusive 31. März an redaktion@ futurezone.at. Der Betreff der Mail ist bitte so auszufüllen: NAME + WUNSCHMONAT.

Wir freuen uns auf eure Mails!