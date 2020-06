Auf Überwachungsstadt-Spaziergang durch Wien

IMG_2889.jpg

Als letzter Programmpunkt des Überwachungsstadt-Spaziergangs stand der IZD-Tower am Programm. Dort, so Pilz, sei am Dach die zentrale Anlage der NSA. Die NSA-Villa in Pötzleinsdorf sei hingegen nur eine Relay-Station, weswegen diese auch nicht am Besichtigungsrogramm stand.