Barroso lässt sich auf YouTube zur EU befragen

EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso lässt sich von den Nutzern des Internetportals YouTube Worldview zu den Problemen der Europäischen Union ( EU) befragen. Er wird am 6. Oktober live auf Fragen antworten, die Bürger bis zum Vortag direkt über den YouTube-Channel stellen können, teilte eine Sprecherin am Dienstag in Brüssel mit.

Vor Barroso hatten sich bereits US-Präsident Barack Obama und die Regierungschefs David Cameron ( Großbritannien), Benjamin Netanyahu ( Israel) und Jose Luís Rodríguez Zapatero ( Spanien) den Fragen bei Youtube Worldview gestellt.