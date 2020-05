BND-Chef räumt Fehler bei NSA-Kooperation ein

Die Befragung von Schindler dauerte bis in die Nacht. Die Obleute reagierten irritiert auf die Aussagen. Der Grünen-Obmann Konstantin von Notz sagte, die Botschaft der relevanten Personen der BND-Führung laute: „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.“ Das sei sehr merkwürdig. Die Linke-Obfrau Martina Renner sagte, sie habe Zweifel an den Darstellungen. SPD-Obmann Christian Flisek sprach von einem „Schwarzer-Peter-Spiel“ und beklagte, niemand beim BND wolle die Verantwortung für die Versäumnisse übernehmen.